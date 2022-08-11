Лос-Анджелес, США, 11 августа, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Игра Apex Legends от американской студии Respawn Entertainment побила свой рекорд по количеству игроков в сети. Информация об этом появилась на сайте steamcharts.

Постер компьютерной игры Apex Legends

Старт 14 сезона игры под названием «Преследование» прошел настолкьо успешно, что позволил игре преодолеть отметку в 510 тыс. активных игроков в Steam. Ранее, рекорд Apex Legends составлял 411 тыс. пользователей.

Напомним, что Apex Legends — это многопользовательская игра в жанре «королевская битва». Проект вышел 4 февраля 2019 года на PlayStation 4, Xbox One и PC.