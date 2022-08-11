Самара, , 10:14 — REGNUM Объем экспорта товаров предприятий Самарской области в 2022 году с поддержкой региона составил 1,8 млрд рублей. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба областного министерства экономического развития и инвестиций.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что областной центр поддержки экспорта подвел итоги работы за первое полугодие текущего года. В этот период получателем услуг данного центра стал 331 предприниматель, при этом число бизнесменов, которые заключили экспортные контракты с помощью центра, составило 35 человек вместо 30-и запланированных.

«Общий объем поддержанного экспорта в финансовом выражении превысил 1,8 млрд рублей вместо 785 млн рублей. Это почти в 2,3 раза больше планового показателя», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.