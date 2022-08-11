Мурманск, 11 августа, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Мурманске состоялась торжественная церемония открытия I чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям. В соревнованиях, которое пройдёт в период с 10 по 14 августа примут участие 80 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет. На чемпионат приехали участники из Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Коми, Якутии, Ямала, Красноярского края и Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Bertrand Gossart Народные промыслы

«Современная Арктика — это уникальный развивающийся регион с широкими возможностями для самореализации в различных сферах. Калейдоскоп профессий, в которых предстоит проявить себя участникам соревнований, показывает, насколько многогранна и интересна эта территория нашей страны», — сказал на открытии чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям министр РФ по развитию Дальнего Востока и АрктикиАлексей Чекунков.

В рамках мероприятия пройдут соревнования по 15 компетенциям, свойственным навыкам работы в Арктике. Лучших профессионалов будут определять в категориях: «Эксплуатация судов водного транспорта», «Геопространственные технологии», «Животновод (оленевод)», «Народный промысел коренных народов Арктики», «Национальная кухня», «Резьба по дереву и кости», «Сетевое и системное администрирование», «Сварочные работы» и «Электромонтаж».

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктический вызов» по привлечению, отбору и оценке кадров для управленческих команд Арктической зоны продлил срок приёма заявок до 30 сентября. Увеличение срока связано с активным участием регионов и появлением новых вакансий.

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