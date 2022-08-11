Абакан, 11 августа, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Хакасия скорбит по военнослужащему, погибшему в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в республиканском правительстве.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

Защищая мирных жителей Донбасса, 31 июля погиб 44-летний уроженец Абакана младший сержант Виталий Постовгар. Он проходил службу в должности гранатомётчика в парашютно-десантном подразделении. У него остались родители, супруга и трое детей.

«Светлая память и вечная слава доблестному воину, отдавшему жизнь в борьбе с неонацизмом, в борьбе за жителей Донбасса, за мирное небо над нашими головами!» — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Власти региона пообещали оказать всю необходимую помощь семье погибшего военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года в Хакасии простились с военнослужащим Анатолием Нербышевым, погибшим в ходе спецоперации.