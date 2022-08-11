Магас, 11 августа, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ингушетии к началу нового учебного года завершится капитальный ремонт в 13 школах. На проведение работ по обновлению зданий учебных заведений направлено 960,9 млн рублей, сообщили 11 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

На выделенные средства проводятся работы на образовательных объектах, начиная от фундамента до кровли. Обновленными встретят своих учеников школы в городах Назрань, Малгобек и Сунжа, а также в селах Нестеровское, Зязиков-Юрт, Пседах, Галашки, Али-Юрт, Инарки и Долаково.

Как отметили в пресс-службе главы субъекта РФ, в программу капитального ремонта школ в Ингушетии вошли 29 образовательных организаций. Из них 13 отремонтируют в текущем году, остальные 16 — в 2023-м. Всего в рамках программы капремонта, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным, до 2026 года в Ингушетии будут отремонтированы 89 корпусов в 68 школах.