Вашингтон, 11 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. России удалось одержать победу в противостоянии на нефтяном рынке, несмотря на введённые странами Запада санкции, о чём говорят объемы производства российской нефти и цены на чёрное золото на мировых рынках. Об этом 11 августа написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По мнению автора, это можно увидеть с помощью любого индикатора, первым из которых являются показатели объёма нефтедобычи в России, и в июле они почти вернулись к уровню января 2022 года (11 млн баррелей), составив 10,8 млн баррелей.

«Это не всплеск: июль стал третьим подряд месяцем восстановления добычи (российской — ред.) нефти», — говорится в публикации.

Также Блас указал, что следующим показателем являются нефтяные цены, и если вначале России продавала свою нефть с огромными скидками, в течение последних недель она смогла восстановить ценовые возможности, так как воспользовалась ограниченным предложением на этом рынке.

«По крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают», — пояснил обозреватель.

При этом он добавил, что это показатель носит не рыночный, а политический характер, так как, несмотря на уверенность Запада в том, что возглавляемый Саудовской Аравией и ОАЭ картель ОПЕК не станет поддерживать союз с Россией, этого не произошло. В результате ОПЕК+ лишь незначительно увеличила поставки нефти на мировой рынок.

«Когда в ноябре вступят в силу европейские санкции в отношении экспорта российской нефти, правительства стран региона столкнутся с непростым выбором, поскольку энергетический кризис начнет сказываться на потребителях и компаниях», — уточнил Блас.

Кроме того, он уточнил, что сочетание холодной погоды, резкого роста спроса на электроэнергию и инфляции в конце 2022 года может отрицательно отразиться на поддержке киевского режима странами Запада.

«На публике европейские правительства по-прежнему полны решимости отказаться от российской энергии. В частном порядке они, должно быть, признают неприятности, которые эта позиция угрожает нанести их экономике», — заключил обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что на сегодняшний день не существует причин для того, чтобы возобновлять поставки российского природного газа недружественной для России Болгарии.