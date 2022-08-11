Донецк, 11 августа, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Прицельный обстрел украинской армией пивзавода в Донецке напоминает, что никаких «красных линий» для киевского режима нет, отметил 11 августа в своем телеграм-канале военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В будущем нас ждет полноценная химическая атака, в которой обвинят Россию», — отметил Фомин.

Как сообщалось ранее, вечером 10 августа ВСУ нанесли серию прицельных ударов по пивзаводу в Донецке. Произошла утечка аммиака.