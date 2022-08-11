Сеул, , 10:05 — REGNUM В июле 2022 года экспорт информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи составил $19,34 млрд, что на 0,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Смартфон Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспорт полупроводников вырос на 3,1%, до $11,4 млрд, однако поставки дисплеев, напротив, сократились на 4,7%, до $2 млрд, мобильных телефонов — на 29,2%, до $680 млн.

Поставки ИКТ из Южной Кореи в Китай оцениваются в $19,3 млрд, что на 8,2% меньше, чем в июле прошлого года. Экспорт в США также сократился на 9,2%, а в Японию — на 5,4%. С другой стороны, поставки технологий во Вьетнам увеличились на 5,7%, в ЕС — на 12,9%.

Импорт информационно-коммуникационных технологий в страну вырос на 16,8%, до 13,22 млрд. Профицит торгового баланса составил $6,12 млрд.