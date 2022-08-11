Москва, 11 августа, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу о нападении подростка на женщину и её сына в селе Бессоновка Белгородской области запросил 10 августа председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Подозреваемый был установлен и задержан в кратчайшие сроки — 16-летний местный житель дал признательные показания. Ход проведения проверок и расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённый подросток напал на 24-летнюю женщину и её шестилетнего сына на улице, пострадавшие в тяжёлом состоянии находятся в реанимации.