Луганск, , 10:02 — REGNUM В результате обстрелов территории Луганской Народной Республики с начала эскалации погибли 80 мирных жителей. Об этом 11 августа сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Артобстрел Ngu.gov.ua

В представительстве опубликовали статистику потерь среди мирного населения за период с 17 февраля по 11 августа. За это время зафиксировано 1046 обстрелов территории республики.

«Жертвами агрессии вооруженных формирований Украины за вышеуказанный период стали 329 мирных жителей, из которых 80 человек погибли и 249 получили ранения», — говорится в опубликованной информации.

Уточняется, что при обстрелах погибли три ребёнка, ещё 23 получили ранения.