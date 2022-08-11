Сан-Франциско, США, 11 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Глава сан-францисского отделения Федеральной резервной системы Мэри Дейли предупредила, что еще слишком рано «объявлять о победе» в борьбе с инфляцией после того, как новые данные показали, что давление на потребительские цены ослабело. Об этом 11 августа сообщает Financial Times.

AgnosticPreachersKid ФРС США, Вашингтон

В интервью Financial Times Дейли не исключила третьего последовательного повышения ставки на 0,75 процентных пункта на следующем заседании ФРС в сентябре 2022 года, хотя и выступила в пользу того, чтобы ФРС замедлила темпы повышения.

Ее комментарии прозвучали на фоне активных дебатов о том, как сильно ФРС будет ужесточать денежно-кредитную политику во второй половине 2022 года, после того как в первом полугодии ставки повышались самыми быстрыми темпами с начала 1980-х годов.

«Есть хорошие новости по данным за месяц, что потребители и бизнес получили некоторое облегчение, но инфляция остается слишком высокой и не приближается к нашей цели ценовой стабильности», — сказала Дейли, после того как последний отчет по индексу потребительских цен показал отсутствие роста в июле и замедление годовой инфляции до 8,5%.

Тем не менее базовые цены, из которых исключены такие волатильные товары, как энергоносители и продукты питания, выросли, что вызвано ростом инфляции в сфере услуг, которая, по словам Дейли, не показывает признаков замедления.

«Вот почему мы не хотим объявлять победу в снижении инфляции, — сказала она. — Мы еще не закончили».