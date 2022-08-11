Бразилиа, 11 августа, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил, что Франция становится «незначительной», угрожая отвернуться от французского рынка, если Париж не прекратит свою критику в адрес вырубки лесов в Амазонии, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

«Вам лучше относиться к нам хорошо», — заявил бразильский министр экономики.

«Это бесполезные обвинения! Вы не сожгли Нотр-Дам, но вам не удалось предотвратить возгорание небольшого квартала, где находится собор. У нас тропические леса Амазонки больше, чем в Европе, и вы критикуете нас», — добавил Паулу Гедес.

«Наш товарооборот с Францией в 2000 году составил $2 млрд, столько же, сколько и с Китаем. Сегодня это $7 млрд с Францией и $120 млрд с Китаем. Вы становитесь для нас незначительными», — заявил министр экономики Бразилии.

В своем выступлении Пауло Гедес подверг критике тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает против ратификации торгового соглашения между Европейским союзом и Меркосур (которое объединяет Бразилию, Аргентину, Уругвай и Парагвай), сомневаясь в приверженности Бразилии защите окружающей среды.