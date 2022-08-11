Астана, 11 августа, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Сотрудники Департамента антикоррупционной службы по Костанайской области Казахстана выявили спекулятивную схему распределения сахара, предназначенного для ликвидации дефицита в регионе. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Мешки с сахаром

По версии следователей, чиновники местной администрации в сотрудничестве с национальной компанией «Тобол» выдавали сахар определённым предпринимателям вне очереди и с превышением нормы. Сахар выдавался по льготной цене 420 тенге (около 50 рублей) за кг.

«Далее избранные предприниматели с целью получения выгоды продавали сахар населению со 100% наценкой вместо предусмотренной 10%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники и представители «Тобол» за участие в схеме получали от 100 до 500 кг сахара. При обыске склада заведующего складом стабфонда правоохранители нашли 900 кг.

Стоит отметить, что в Казахстане сахар за год подорожал примерно на 90%. В социальных магазинах стараются удерживать цену, но там выстраиваются большие очереди, сахар продают в ограниченном количестве. В правительстве дефицит объясняют нездоровым ажиотажем, возникшим в обществе. В то же время принято решение развивать производство сахара в стране.