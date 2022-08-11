Биробиджан, 11 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Биробиджане горожане будут платить за проезд в автобусе с 15 августа 27 рублей вместо 20. Соответствующее постановление подписал 10 августа мэр города Максим Семёнов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

Лобачев Владимир Общественный транспорт

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«Сотрудники мэрии Биробиджана провели свои расчеты, МУП «Транспортная компания» собрала необходимый пакет документов в соответствии с законом и направило их в управление ЖКХ. Более месяца специалисты отрабатывали документы и было установлено, что тариф мы можем поднять до 27 рублей», — подчеркнул глава города.

С просьбой поднять тарифы ранее обращались представители компаний, которые осуществляют городские перевозки. Мэр Биробиджана подчеркнул, что после повышения стоимости проезда работу перевозчиков будут строже контролировать.

Как сообщало ИА REGNUM, на один рубль повысят стоимость проезда на транспорте в Южно-Сахалинске с 1 января 2023 года. В городе будет проходит модернизация системы городского транспорта.