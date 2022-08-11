Москва, 11 августа, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Требования России о гарантиях безопасности обоснованы, и Куба приветствует усилия, предпринимаемые российскими властями. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«Гавана выступает за конструктивное и реалистичное дипломатическое решение конфликта. И в то же время мы принимаем во внимание обоснованные требования России о гарантиях безопасности, и в связи с этим мы приветствуем усилия, предпринимаемые российским правительством», — сказал Пенья.

Он напомнил об официальном заявлении Кубы по отношению к спецоперации на Украине от 26 февраля, и назвал ошибками игнорирование «обоснованных требований РФ по гарантиям безопасности» и уверенность в том, что Россия «останется равнодушной к угрозе своей национальной безопасности».

Посол также выразил уверенность в том, что невозможно достичь мира, «окружая или загоняя страны в угол»: «История заставит правительство США ответить за последствия наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает миру, международной безопасности и стабильности».