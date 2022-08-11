Иркутская область, 11 августа, 2022, 09:59 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 августа известило о серьёзном ДТП с участием несовершеннолетних, случившемся накануне ночью в селе Мальта Усольского района.

(сс) Jesús Rodríguez Подросток

По предварительной информации, 17-летний местный житель, без разрешения родителей, взял автомобиль Toyota Corolla, чтобы покататься. На ночную прогулку позвал своего друга, также 17-летнего подростка.

Двигаясь по ул. Ленина, со стороны Производственного переулка в сторону улицы Береговая, водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на гараж жилого дома. В результате ДТП оба несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.

С подростками и их родителями правоохранители проводят работу по недопущению подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 31 июля на территории Иркутской области произошло 43 аварии, в которых 8 человек погибли, 56 человек получили травмы.

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