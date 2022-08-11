Москва, 11 августа, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В наиболее сложные моменты на Кубе за последнее время Россия всегда оказывала поддержку кубинскому народу. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Россия и Куба

«Отношения наших стран в настоящее время — эталонные для всего мира, ведь первостепенное значение в них играют узы дружбы между нашими народами. В самые сложные моменты, которые Куба переживала в последнее время, нам всегда оказывалась поддержка со стороны правительства и народа России. РФ играет ключевую роль в реализации важных проектов по развитию нашей страны в таких стратегических секторах, как энергетика, транспорт, туризм или биотехнологии», — сказал Пенья.

По его словам, в январе 2022 года во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Кубы Мигеля Диас-Канеля были подтверждены тесные отношения стратегического партнёрства, общее неприятие санкционного давления и блокад, которые угрожают безопасности и стабильности отношений.