Москва, 11 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Из-за того, что из России ушли многие платежные системы, конечно же, вырос спрос на услуги криптобирж. Граждане юзают криптовалюты с целью перевода денег за рубеж, заявила корреспонденту ИА REGNUM операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович.

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«Стоит разобрать то, как обстоят дела с криптовалютой в РФ, все ограничения и что же ждет ее в будущем, так как в условиях санкций вопрос снова обсуждается и достаточно остро.

В новом проект Минфина федерального закона «О цифровой валюте», с нормами регулирования криптовалютного рынка в стране, говорится о легализации работы русских криптобирж, P2P-площадок, то есть, если по-простому, то обеспечить прямую покупку и продажу криптовалюты пользователями без участия посредника.

Если подробно разобрать, то действующий основной закон о крипте «О ЦФА» вообще никак не регламентирует вопрос налогообложения.

При этом он запрещает использование криптовалют как средства платежа, то есть вы не можете расплачиваться криптовалютой за товары, например, в ресторане; но все другие операции: ввод, вывод, покупка, продажа, хранение крипты — разрешены.

Но есть момент: в отдельном письме Минфин еще в 2018 г., разъяснил порядок уплаты налогов. Криптовалюта приравнивается к имуществу и доход от ее продажи подлежит обложению НДФЛ — то есть в РФ, это 13%, как и обычный налог на прибыль.

При этом в налоговой нужно указывать данные о поступлении крипты на кошелек, если сумма за 12 мес. превысила 600 тыс. руб., так это позволяет идентифицировать участников, проводящих уже более крупные операции с криптой.

Стоит заметить также, что виден путь к стремлению фиксации не только вывод (с которого берут 13%), но и ввод, то есть просто сам факт наличия криптовалюты.

Поэтому, что касаемо всей регуляции действий, есть целая гроздь вариантов. Что можно делать:

— регистрироваться и проводить операции в странах, не взимающих налоги на крипту (Сингапур, Португалия, Мальта);

— фиксировать прибыль в стейблкоинах и не переходить в фиат, как это делают многие участники, опять же, в США или любой другой стране - самый рациональный вариант, при этом, который не противоречит закону, что важно;

— либо обналичить полученную прибыль, получить на руки доллары, евро, или любую другую фиатную валюту, и заплатить налог с прибыли.

Что же будет с рынком криптовалют в России в будущем? Конечно, все, что можно, будет запрещено.

Но всё-таки вполне реальными могут быть перспективы криптовалюты в качестве международного средства платежей в России, потому что рано или поздно криптовалюта войдет в нашу жизнь», — пояснила эксперт.

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