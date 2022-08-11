Москва, 11 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Московский «Спартак» расторг контракт полузащитником Йорритом Хендриксом. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба клуба.

Brateevsky Стадион «Открытие Арена» (Спартак)

Отмечается, что «Спартак» и 27-летний нидерландский футболист достигли соглашения о расторжении контракта.

Напомним, Хендрикс выступал за красно-белых с января 2021 года. Он провёл 22 матча за клуб и не отметился результативными действиями.

В январе 2022 года игрок перешёл в нидерландский «Фейеноорд» на правах аренды. Теперь он присоединится к немецкой «Фортуне» в статусе свободного агента.