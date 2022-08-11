Москва, 11 августа, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Санкции Запада против России лишь усиливают напряженность, создаваемую мировым энергетическим кризисом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Вагоны с углем

«Отказ от закупок российского угля в первую очередь серьезно навредит самому Евросоюзу, — сказал Каленов. — Мировой энергетический кризис никуда не ушел, а все санкции Запада, связанные с отказом от российских энергоносителей, лишь усиливают имеющуюся напряженность. Экономика восстанавливается, объемы производства растут. Пока спрос на энергоресурсы превышает предложение, а, значит, растут и цены. Кроме того, приближается зима, а европейские ресурсы топлива истощены и пока не пополняются должным образом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Европейском союзе вступило в силу эмбарго на поставки российского угля.