Кемерово, 11 августа, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области с 11 августа введён режим повышенной готовности из-за жаркой погоды. Соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте правительства региона.

ИА REGNUM Жара

«Ввести с 11 августа 2022 до 15августа 2022 на территории Кузбасса для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «Повышенная готовность», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Сергеем Цивилёвым.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области в ближайшие дни ночью отметки на термометрах будут в пределах +9…+14 ºС, днём — около +23…+28ºС.