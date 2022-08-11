Грозный, 11 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Чечне было выявлено 265 сайтов, которые распространяли вредоносную для детей информацию. Прокуратура приняла меры к их закрытию, сообщил в ходе пресс-конференции по итогам работы в первом полугодии 2022 года прокурор Чеченской Республики Шарпудди Абдул-Кадыров.

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Он отметил, что работа надзорного органа в данном направлении является профилактикой суицидов, так как на просторах интернета иной раз дети могут столкнуться с вредоносной информацией, в том числе суицидального характера. По словам Кадырова, с начала 2022 года в Чечне произошло четыре случая попытки суицида среди детей, два из них закончились трагически.