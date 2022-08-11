Самара, 11 августа, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Работы по строительству павильонов для судейского состава и СМИ начаты на строительной площадке лыжероллерной трассы в Самаре. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Липецкаяобласть.рф Строительство лыжероллерной трассы в Ельце

Этот спортивный объект строят на территории учебно-спортивного центра «Чайка». Здесь намерены возвести асфальтированную трассу с искусственным освещением протяженностью свыше шести километров.

Отмечается, что сейчас на стройплощадке специалисты продолжают разрабатывать грунт, ведут работы по устройству железобетонных подпорных стен и песчано-щебеночного основания. Они начали работы по возведению павильонов для судейского состава и СМИ, для обслуживания снаряжения и ожидания команд.

Сообщается, что на данном спортивном объекте также планируется возвести мобильные трибуны на сто посадочных мест и установить электронное информационное табло в зоне финиша.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области утвердили программу детско-юношеского спорта.