Бердянск, Украина, 11 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Запорожской области 2,5 тыс. жителей Бердянска получили российские паспорта, сообщили 11 августа в миграционной службе УВД Бердянска.

Паспорт

По словам начальника службы Василия Бараненко, около 2,5 тыс. горожан уже получили российские паспорта, ещё 5 тыс. ожидают получения гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Херсонской области, уезжавшие в другие регионы Украины, стали возвращаться в родные места.