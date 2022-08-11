В Бердянске получили паспорта России 2,5 тыс. жителей
Бердянск, Украина, 11 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Запорожской области 2,5 тыс. жителей Бердянска получили российские паспорта, сообщили 11 августа в миграционной службе УВД Бердянска.
Паспорт
По словам начальника службы Василия Бараненко, около 2,5 тыс. горожан уже получили российские паспорта, ещё 5 тыс. ожидают получения гражданства.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Херсонской области, уезжавшие в другие регионы Украины, стали возвращаться в родные места.