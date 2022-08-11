Москва, 11 августа, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Сотрудники Русского географического общества (РГО) и экипажи армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) продолжат обследование объектов воздушной трассы Аляска-Сибирь (АЛСИБ) до 15 сентября. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Генри Уоллес с начальником «АлСиба»

пресс-служба ВВО «Впереди поиски мест катастроф в районах Марково и Омолона, а дальше — обследование обширного якутского участка воздушной трассы. В планах и проведение мемориальных мероприятий в местах гибели экипажей».

Работу поисковиков РГО обеспечивают вертолёты Ми-26 и Ми-8, используемые как для воздушной разведки, так и для доставки участников экспедиции к местам проведения поисковых работ. Военнослужащие ВВО также помогают товарищам по экспедиции с организацией радиосвязи.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Уэлькаль в честь 80-летия исторической воздушной трассы «Аляска-Сибирь» установили памятник погибшим лётчикам.