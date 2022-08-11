Ханты-Мансийск, 11 августа, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Югра пятый день является лидером по площади лесных пожаров в России. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар

На утро 11 августа в Ханты-Мансийском автономном округе действует 64 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнём123 644 га, днём ранее она составляла 110 369 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре связи с ограниченной видимостью, вызванной дымом от лесных пожаров, в Октябрьском, Белоярском и Советском районах введены ограничения скоростного режима на ряде автомобильных дорог.