11 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Италии вводится режим жёсткой экономии — муниципалитетам рекомендовано ограничить уличное освещение и ввести лимиты на использование кондиционеров.

Владимир Бадмаев, , 10:15 — REGNUM В Италии муниципалитетам рекомендовали вводить лимиты на использование кондиционеров и сократить время уличного освещения. Властями поставлена цель снизить энергопотребление на 7% к марту 2023 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Маттиас Стомер. Исав и Иаков

Пока ограничения носят рекомендательный характер, однако, по данным La Repubblica, скоро правительство может сделать их обязательными. Как отмечается, эти меры приняты в рамках регламента ЕС о сокращении потребления газа на 15% к 31 марта 2023 года.

Между тем в ряде муниципалитетов уже приняты гораздо более строгие меры. Так, власти одного из крупнейших городов страны Турина снизили интенсивность уличного освещения, а в общественных помещениях с наступлением осени температура будет снижена на два градуса.

Мэр Милана Джузеппе Сала настоятельно рекомендовал владельцам магазинов держать двери закрытыми. Городской совет также выпустил рекомендацию не опускать температуру в офисах, магазинах и квартирах ниже 26 градусов всё с той же целью — снизить потребление электроэнергии.

Во Флоренции пошли дальше: общественным заведениям постановлением местной администрации запрещено оставлять двери открытыми. В противном случае владельцев ресторанов и магазинов ждёт штраф в размере от 25 до 500 евро. Свои методы экономии энергии применяют власти Генуи, Рима, Бари, Беллуно и других городов.

Простые итальянцы в соцсетях в связи с этим опасаются разгула преступности, отмечая, что скоро им придётся ходить по улицам городов с факелами.

«Рим уже давно тёмный… Будем ходить с факелами, чтобы не спотыкаться», — прокомментировал Микеле И.

«Мы в Палермо всегда были на шаг впереди… Пригород находится в темноте всю жизнь», — пишет Рита Ф.

«Воры и насильники благодарны», — вставила Романа В.

Лицо из темноты pxhere.com

«Вперёд, воры! Когда будут вводить комендантский час?» — спрашивает Мария Пия Ди М.

Некоторые комментаторы, напротив, называют решение о снижении энергопотребления полезным, поскольку итальянские города были излишне освещены.

«Самое время. Некоторые города похожи на лунапарки, освещены даже деревенские улицы… Кто знает, возможно, скоро мы снова сможем увидеть звёзды», — оптимистично заметила Эммануэле С.

«Давно пора было, слишком много освещения. Особенно когда смотришь на снимки Ломбардии со спутника», — поддержал Пьетро М.

Впрочем, большинство всё же критикует меры властей, называя по именам ответственных и призывая восстановить связи с Россией и возвращаться к нормальной жизни.

«Надеюсь, новое правительство закроет всю эту возню с Украиной и возродит связи с Россией по энергетике. Если мы должны двигаться к режиму жёсткой экономии, это значит, что все ранее анонсированные договорённости с другими поставщиками газа оказались фикцией. Бедная наша страна, первая и главная жертва в ЕС российско-американской войны», — рассудил Бруно К.

«Как оказалось, санкции против России были очень полезными», — саркастично заявил Паоло М.

«Обидно, что лучший ушёл. Уж он бы точно знал, что нужно делать, даже простым наложением рук создавал бы положительную энергию», — вспоминает Родольфо В. «добрым словом» Марио Драги, который остаётся во главе правительства в качестве исполняющего обязанности.

«О снижении энергопотребления позаботится рецессия, вызванная санкциями с эффектом бумеранга», — заключил Марко Л.

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