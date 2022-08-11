Екатеринбург, 11 августа, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Кировский райсуд оштрафовал вокалиста Олега Ягодина за дискредитацию российской армии. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в конце июня на фестивале «Ночь музыки». Размер штрафа составил 40 тыс. рублей. Защита намерена обжаловать это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарёва арестовали за демонстрацию запрещённого фильма. В изолятор его отправили на 14 суток.