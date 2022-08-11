Сан-Паулу, Бразилия, 11 августа, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» вышел в полуфинал Кубка Либертадорес, обыграв в бразильский «Атлетико Минейро» в ¼ финала турнира.

Sanlorenzo.com.ar Кубок Либертадорес

Основное время матча завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти «Палмейрас» победил со счётом 6:5, решающий удар реализовал защитник Мурило, ранее игравший за московский «Локомотив».

С 29-й минуты «Палмейрас» играл в меньшинстве после прямой красной карточки полузащитника Данило, а на 82-й минуте остался вдевятером после удаления хавбек Густаво Скарпа. У «Атлетико Минейро» нападающий Эдуардо Варгас был удалён на 96-й минуте.

В первом матче команды сыграли вничью — 2:2.

Напомним, «Палмейрас» является действующим обладателем Кубка Либертадорес. Команда выиграла этот трофей дважды подряд — в 2020 и 2021 годах.