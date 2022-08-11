Абакан, 11 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 93 носителя коронавируса, выздоровели 62 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

49 новых случаев заражения подтверждено в Абакане, 11 — в Черногорске, девять — в Усть-Абаканском районе, восемь – в Саяногорске, по пять – в Сорске и Алтайском районе, два – в Орджоникидзевском районе, один – в Абазе. Также в Хакасии заболели трое жителей Красноярского края.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 35 144 случая COVID-19. Амбулаторно на сегодняшний день лечатся 336 (+66) ковид-пациентов, в стационаре находятся 68 человек, в том числе один — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии (по состоянию на 10 августа) в Хакасии выявлен 88 861 носитель коронавируса, выздоровели 86 154 человека, скончались 2415 ковид-пациентов.