Иркутск, 11 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Флора Байкальского заповедника пополнилась новым видом: в начале августа 2022 года там обнаружили редкую орхидею из Красной книги России, сообщает пресс-служба заповедника. Ценную находку — надбородник безлистный Epipogium aphyllum Sw — удалось сделать в долине реки Ключи Мишихинского лесничества, где в тенистом тополёвнике с подростом пихты расцвело целое семейство нежных и редких орхидей.

(сс) Josch13 Орхидея

«На самом деле этот участок находится не так уж далеко от заповедной тропы, по которой мы проходим не один раз в году. Кроме того, многие орхидеи довольно капризны и цветут не каждый год», — рассказывает геоботаник Наталья Гамова.

Надбородник безлистный — бесхлорофилльная орхидея высотой до 15–30 см. У него полые хрупкие стебли желтоватого оттенка, а листья редуцированы до небольших чешуек. Цветки довольно крупные, около 2 см; они поникающие, беловато-жёлтые с пурпурным узором, собраны в рыхлую кисть и обладают нежным ароматом.

Как сообщало ИА REGNUM, Байкальский заповедник 1 августа известил о появлении колонии редкой птицы чегравы на Байкале.

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