Париж, 11 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что в этот четверг, 11 августа, отправится в департамент Жиронда вместе с министром внутренних дел страны Жеральдом Дарманеном, передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Департамент Жиронда охватили лесные пожары. На месте работают 1100 пожарных.

Премьер-министр подчеркнула, что «мобилизация» правительства была «тотальной» из-за пожаров.

«На нескольких фронтах наши пожарные сталкиваются с особенно сильными пожарами. Тотальная мобилизация правительства и государственных служб, наряду с местными выборными должностными лицами, добровольцами и местными жителями», — написала Элизабет Борн в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, огонь, который бушует в департаменте Жиронда во Франции после начала гигантского июльского пожара, уже поглотил 6600 гектаров леса.