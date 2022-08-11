Чебоксары, 11 августа, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Чувашии для предприятий, занятых в сфере высоких технологий, разработали проекты по жилищной поддержке. Речь идёт о единовременной выплате на первый взнос при покупке жилья и снижении ставки по ипотеке. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики по итогам заседания штаба по поддержке устойчивости экономики в условиях санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM IT

Два профильных ведомства разработали предложения о поддержке работников ИТ-отрасли. Айтишникам предлагают выплачивать единовременную денежную выплату на первоначальный взнос при получении ипотеки. Средства на данные цели будут выделяться в рамках ИПСЭР (индивидуальной программы социально-экономического развития).

Также подготовлены дополнительные меры государственной поддержки граждан при получении ипотеки на жильё на первичном рынке: за счёт республиканских средств предусмотрено снижение процентной ставки.

Власти со ссылкой на Дом. РФ отмечают, что в Чувашии на получение ипотеки по ставке 5% подали заявку 104 ИТ-специалиста, одобрена заявка 79 из них, заключено восемь кредитных договоров на 106,46 млн рублей.

«Такая низкая активность среди специалистов ИТ-компаний обусловлена жёсткими требованиями по части уровня заработной платы заёмщика. 100 тысяч рублей — высокая для Чувашии заработная плата, далеко не все соответствуют данному критерию», — поясняет глава минцифры Чувашии Кристина Майнина .

Помимо этого, обсуждается возможность установления налоговых преференций для IT-компаний, применяющих упрощённую систему налогообложения.

Всего в Чувашии насчитывает 97 региональных ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры России.

Напомним, что в Чувашии в условиях санкционного давления решили в 16-18 раз увеличить выплаты на питание беременным жительницам и кормящим матерям.

Как сообщало ИА REGNUM , в мае 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий налоговые льготы в целях поддержки компаний IT-индустрии: на 2022−2024 годы для отрасли устанавливается нулевая ставка налога на прибыль.