Тбилиси, 11 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Представителям властей Грузии лучше прекратить критически высказываться в отношении действий киевского режима, в противном случае это может обернуться для них негативными последствиями. С таким заявлением 10 августа выступил на грузинском телеканале «Мтавари архи» глава офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Официальное интернет-представительство президента Украины Михаил Подоляк

«Должностным лицам в Грузии следует сменить тон. Если же по определённым причинам они этого не могут, то сократить количество публичных выступлений, которые касаются Украины», — сказал Подоляк.

Он пригрозил, что позицию Тбилиси могут расценить как поддержку Москвы, что негативно скажется на «репутации» политиков. В этом случае грузинские власти могут подвергнуться «суду международного сообщества».

Стоит отметить, что словесные перепалки между грузинскими и украинскими политиками начались, когда в Грузии отказались вводить санкции против РФ, ссылаясь на недопустимые издержки, и поставлять Киеву оружие, чтобы не быть втянутыми в конфликт. Подоляк и другие киевские политики грозят обнародовать «доказательства», что грузинские власти якобы помогают обходить антироссийские санкции, но это остается на уровне угроз.