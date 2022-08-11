Уфа, 11 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. 197 IT-специалистов призывного возраста получили отсрочку от армии в Башкирии. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления региона Геннадий Разумикин на пресс-брифинге по вопросам реализации мер государственной поддержки IT-специалистов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Информационные технологии

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Он сообщил, что с 12 мая по 4 августа в Башкирии подано 177 заявок на получение льготных ипотечных кредитов для IT-специалистов, при этом 124 заявки были одобрены, а в 29 случаях заключены кредитные договоры, было выдано кредитов на сумму 167,46 млн рублей.

Разумикин сообщил, что 197 призывников Башкирии, которые работают в IT-сфере, получили отсрочку от армии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на период с 2022 по 2024 год снижен налог для некоторых IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения.