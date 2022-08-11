Сеул, 11 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в июне 2022 года составил 3,7 квадрлн вон (~$2,85 трлн), что на 0,3% или 12 трлн вон (~$9,2 млрд) больше по сравнению с маем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Me Здание Банка Кореи в Сеуле

Согласно опубликованным данным, показатель продолжает расти на протяжении трех месяцев подряд.

По данным ЦБ Южной Кореи, нынешний рост объясняется увлечением объёмов депозитов на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок.

Напомним, что в июле Банк Кореи повысил учетную ставку на 0,5%, до 2,25%.

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Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.