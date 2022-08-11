Объем денежной массы в Южной Корее в июне увеличился на 0,3% — Банк Кореи
Сеул, 11 августа, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Объём денежной массы в Южной Корее в национальном определении (денежный агрегат M2) в июне 2022 года составил 3,7 квадрлн вон (~$2,85 трлн), что на 0,3% или 12 трлн вон (~$9,2 млрд) больше по сравнению с маем того же года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Согласно опубликованным данным, показатель продолжает расти на протяжении трех месяцев подряд.
По данным ЦБ Южной Кореи, нынешний рост объясняется увлечением объёмов депозитов на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок.
Напомним, что в июле Банк Кореи повысил учетную ставку на 0,5%, до 2,25%.
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Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (для проведения расчетов наличные деньги и вклады до востребования) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций.