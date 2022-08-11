Ярославль, 11 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Ярославле начал действовать муниципальный контракт на отлов и стерилизацию бездомных животных. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

В 2020 и в 2021 годах отлова животных в Ярославле не проводилось, аукционы отменялись из-за отсутствия участников. В 2022 году подрядная организация нашлась — отловом и стерилизацией бездомных животных будет заниматься липецкая компания «Ристэмстрой-Л». Контракт заключен 9 августа, а сами работы по отлову животных должны начаться 15 августа и продолжаться до конца декабря 2022 года.

Цена контракта составила 4,5 миллиона рублей. В нем также приводятся расценки: так отлов одного животного стоит 945 рублей, а стерилизация — 2040 рублей. В приюте отловленных животных собираются содержать до 25 дней, а после стерилизации выпускать в прежние места обитания. Приступающая к работе липецкая подрядная организация сообщила, что ее штат состоит из 8 отловщиков, которые прошли обучение, вакцинированы от бешенства и имеют соответствующие сертификаты.