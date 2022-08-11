Самара, 11 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Самарский металлургический завод, известный как «Арконик-СМЗ», находится в поисках покупателя. Об этом сообщает отраслевой портал «Про Металл». Как напоминает издание, «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании сообщал о том, что американская корпорация Arconic сейчас «обсуждает продажу завода в России с несколькими претендентами», а также с регуляторами России и США. При этом сроки возможного закрытия сделки пока не ясны.

На продажу

«Про Металл» раскрыл некоторые подробности переговоров. Как утверждает их информированный источник в компании, обсуждение продажи ведется через головной офис компании в США, а российское подразделение занимается текущей операционной деятельностью и в переговорный процесс практически никак не вовлечено. «Можем лишь сказать, что переговоры идут через хэд-офис, но как публичная компания, акции которой торгуются на бирже, мы не можем разглашать какие-то подробности до закрытия сделки», — отметил источник, добавив, что сам завод продолжает свою работу в штатном режиме, его выручка за II квартал составила $314 млн.

Вместе с тем, на самом предприятии отмечают, что санкции негативно скажутся на финансовых показателях предприятия. По итогам года скорректированная EBITDA ожидается на уровне $50–80 млн против $87 млн за 2021 год. Вероятно, что именно финансовые показатели «Арконик-СМЗ» в условиях санкционного давления станут определяющим фактором цены покупки завода новым инвестором, пишет «Про Металл».

Когда в июне американские владельцы объявили о продаже предприятия, СМИ называли трех потенциальных покупателей.

В частности, «Коммерсант», ссылаясь на промышленного эксперта Леонида Хазанова, предполагал, что «из крупных российских игроков покупка Самарского металлургического завода может быть интересна «Русалу», «Алюминиевым продуктам» и Ступинской металлургической компании (СМК)».

Вполне возможно, что с тех пор количество потенциальных покупателей «Арконик-СМЗ» могло и возрасти, поскольку вышеупомянутые инвесторы, во-первых, официально не подтвердили свой интерес к сделке, а во-вторых, сами находятся под давлением санкционных ограничений, пишет «Про Металл».

Это относится и к «Алюминиевым продуктам» — компании, которой управляют менеджеры, близкие Виктору Вексельбергу и группе «Ренова». Сам Вексельберг давно уже под санкциями, к тому же у «Алюминиевых продуктов» есть уже схожие активы на Урале: Каменск-Уральский металлургический завод (ОАО КУМЗ) и Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ). Их номенклатура во многом пересекается с базовой продукцией «Арконик-СМЗ», который выпускает высококачественный алюминий для авиастроения, ракетостроения, кораблестроения.

Соответственно, покупать завод-двойник с дублирующей линейкой продуктов «Алюминиевым продуктам» будет сейчас попросту нецелесообразно и нерентабельно, учитывая сложности со сбытом алюминиевой продукции на внешних рынках, рассуждает «Про Металл».

Ступинский металлургический комбинат тоже может не пройти через фильтр американских регуляторов, полагает издание. Одним из его бенефициаров СМИ называют Николая Тимохина, который приходится зятем Игорю Завьялову, заместителю главы «Ростеха» — корпорации, которая обложена западными санкциями со всех сторон.

Что же касается возвращения «Арконик-СМЗ» в «Русал», то в этой корпорации изначально скептически отреагировали на перспективы «второго пришествия» Олега Дерипаски на СМЗ, отметив, что «невозможно войти дважды в одну и ту же реку». С тех пор, как стало известно «Про Металлу», позиция «Русала» не поменялась, и интереса к покупке «Арконик-СМЗ» компания не проявляет.

Тем не менее, переговоры по покупке самарского завода идут. Участие же в этих переговорах регуляторов России и США говорит о пяти моментах, констатирует отраслевой портал.

Первое — речь идёт о достаточно крупных и солидных инвесторах, которые как минимум могут удовлетворить финансовые запросы американских владельцев.

Второе — потенциальные покупатели не являются объектами санкционного преследования со стороны США, во всяком случае напрямую. Иначе переговоры с ними банально не дошли бы до стадии согласования с американскими регуляторами.

Третье — когда дело касается солидных денег, то американцы готовы взаимодействовать с Россией с позиции бизнес-мышления, не обращая внимания на политическое кликушество администрации Байдена.

Четвертое — скорее всего, Китай тут ни при чём. Он не упоминается даже косвенно во всех инсайдах, к тому же на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня появление в сделке китайского инвестора могло бы выглядеть двусмысленно.

Пятое — отсутствие даже намёков о каких-либо сроках по закрытию сделки говорит о том, что нынешними участниками переговоров в хэд-офисе «Арконика» в США круг потенциальных претендентов не ограничен. Вакансия покупателя продолжает оставаться открытой и для новых инвесторов.