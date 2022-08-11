Москва, 11 августа, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Москве в парке «Остров мечты» с 11 августа открылся фестиваль «День Индии». Мероприятия фестиваля бесплатно доступны для всех желающих, сообщается на портале мэра столицы.

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Гости фестиваля смогут приобщиться к разным танцевальным традициям Индии, расписать руки традиционными узорами с помощью хны, поставить на лоб красную точку (тику), попробовать индийские блюда, сладости и фрукты.

На ярмарке посетители смогут приобрести сувениры из Индии, одежду, украшения, сумки, масла и благовония и др. На главной сцене выступят более 500 артистов. Фестиваль «День Индии» продлится до 14 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители промышленных предприятий Москвы представят продукцию индийским партнерам.

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