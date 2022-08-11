Москва, 11 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Развитие систем наведения авиационного оружия позволяет наносить массированные удары со значительной дистанции, сообщил бывший начальник Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

В авторском предисловии Балуевского к вышедшей книге «Чужие войны — новая парадигма» сказано, что «многоканальность современных и перспективных систем наведения даёт авиационному высокоточному оружию большую гибкость, помехозащищенность, возможность выбора автономного или командного режима наведения в зависимости от обстановки, задачи и типа поражаемой цели».

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«В свою очередь, развитие автономных способов наведения, получающих новое качественное развитие в связи с внедрением элементов искусственного интеллекта, позволяет применять вооружение массированно, залпами или роями, при этом со значительной дистанции и с обеспечением безопасности носителя», — написал генерал армии, руководивший Генштабом с 2004 по 2008 год.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Балуевский рассказал о революции в артиллерии, которую совершили обычные китайские коммерческие квадрокоптеры.