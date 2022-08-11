Москва, 11 августа, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Взаимодействие с российской Генпрокуратурой в рамках системы «Антифишинг» для расширения возможности досудебной блокировки мошеннических сайтов намеревается расширить Минцифры РФ. Об этом 11 августа сообщает издание «Коммерсант » со ссылкой на источники.

typographyimages Блокировка

По словам последнего, такое взаимодействие нужно для того, чтобы внести досудебное решение для того, чтобы оперативно блокировать мошеннические сайты.

При этом уточняется, что в июне 2022 года Минцифры была запущена информационная система «Антифишинг», призванная находить маскирующиеся под сайты государственных органов, компаний, маркетплейсов и соцсетей мошеннические интернет-ресурсы. Однако на сегодняшний день с момента обнаружения до решения суда о блокировке таких сайтов может пройти не один месяц.

Также указывается, что Минцифры уже осуществляет сотрудничество с Генпрокуратурой для блокировки сайтов на основании Федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Кроме того, создаются поправки в действующее законодательство, которые позволят оперативно блокировать мошеннические ресурсы с помощью системы «Антифишинг».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа стало известно, что китайскоязычные хакеры совершили ряд атак на оборонные предприятия российского военно-промышленного комплекса.