Хужир, Иркутская область, 11 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области 11 августа известило об успешном проведении спасательной операции, необходимость в которой возникла из-за поломки катера с пассажирами на Байкале.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

В минувшие сутки спасателям МЧС России поступила информация о катере с пассажирами на борту, дрейфующем в акватории озера Байкал. Из-за поломки мотора четыре человека оказались в затруднительном положении. Судовладелец, оценив обстановку и приняв верное решение обратиться за помощью, позвонил в экстренные службы и сообщил координаты своего местонахождения.

Спасатели обнаружили катер и отбуксировали его к берегу. Медицинская помощь людям не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в местности «первая вышка» на озере Байкал обнаружено тело 22-летней девушки. Вещи погибшей, а также её семилетнего брата были найдены накануне на берегу реки Баргузин.

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