Ханты-Мансийск, 11 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Югре из машины скорой помощи на дорогу выпал ребёнок. Об этом сообщает УГИБДД по ХМАО.

Пресс-служба УГИБДД по ХМАО На месте происшествия

Инцидент произошёл днём 10 августа в Ханты-Мансийске. Автомобиль скорой помощи, двигаясь по улице Тихая, притормозил. Девятилетний пассажир подался вперед, взялся за ручку двери, и она открылась. Мальчик выпал из салона транспортного средства, получив телесные повреждения.

Отмечается, что 43-летний водитель перевозил пассажиров из села Селиярово в Ханты-Мансийск для прохождения медицинских профилактических осмотров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП с грузовиком в Ростовской области.