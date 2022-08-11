Элиста, 11 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 129 носителей коронавируса, выздоровели 15 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 11 августа.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

В ковидном стационаре, который продолжает работать в Элисте, на лечении остаются 49 пациентов с COVID-19. Два человека находятся в тяжёлом состоянии.

Всего с начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 53 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 51 177 пациентов. Справиться с COVID-19 не смогли 843 человека.