Осло, 11 августа, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Энергокризис в странах Евросоюза может усилиться из-за проблем Норвегии с электричеством, пишет обозреватель Ричард Милн в своей статье для Financial Times.

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По его мнению, запасы воды в резервуарах страны оказались на рекордно низком уровне из-за необычайно сухой зимы и весны. Правительство страны планирует ограничить экспорт электроэнергии до тех пор, пока они не будут заполнены.

Подобная мера, пишет Милн, может негативно отразиться на Германии, Нидерландах и Великобритании, поскольку в указанных странах годами импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям.

Кроме того, эти страны лишились интенсивных поставок российского газа, что также негативно сказывается на состоянии их энергетической сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, после засушливой весны в Норвегии понизился уровень воды в водохранилищах, что может вынудить ее ограничить экспорт гидроэлектроэнергии в Западную Европу в условиях углубления энергетического кризиса.

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