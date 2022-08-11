Москва, 11 августа, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о том, как идёт расследование уголовного дела о незаконном сносе исторических зданий в Санкт-Петербурге. Об этом 10 августа сообщили в пресс-службе комитета.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Управление СКР по Петербургу ведёт расследование по факту превышения должностных полномочий сотрудниками комитета по государственному контролю и охране памятников истории и культуры правительства (КГИОП) Санкт-Петербурга (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Как сообщает следствие, сотрудники КГИОП выдавали заключения о расположении исторических зданий вне границ территорий объектов культурного наследия. Также в КГИОП фактический год постройки заменялся на другой — такой, что разрешает снести здания.

Такие действия были совершены в отношении дома Лапина. Здание 1840 года постройки имеет историческую и архитектурную ценность. Суд в Петербурге запретил вести строительные работы на объекте, но специальная техника у здания всё же появилась

Напомним, что после того, как в СКР возбудили уголовное дело в отношении чиновников, в КГИОП заявили, что комитет не понимает смысл предъявляемых обвинений. Однако затем там разъяснили регламент своей работы.