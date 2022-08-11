Пенза, 11 августа, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Между департаментом по делам архивов Пензенской области и комитетом по делам архивов при правительстве Удмуртии подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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Документом предусмотрен обмен архивной информацией, копиями документов по истории регионов, проведение совместных конференций, выставок. Стороны также договорились о взаимных деловых визитах делегаций для изучения передового опыта.

Отмечается, что целью соглашения является обеспечение постоянного взаимодействия, повышение качества и доступности государственных услуг для жителей обоих регионов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области на средства федерального гранта увековечили героизм жителей во время Великой Отечественной войны при строительстве оборонительного рубежа. В регионе выпустили сборник архивных материалов, сняли фильм и организовали музейную выставку.

В 2023 году совместно с образовательными учреждениями планируется издать расширенный сборник о строительстве Пензенского рубежа на основе материалов, хранящихся в семейных архивах пензенцев.

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