Москва, 11 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Иосиф Сталин в 30-е годы передал народу недосягаемую для него ранее дворянскую культуру, тем самым создав импульс, далеко продвинувший нашу страну во всех сферах, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

В. И. Ленин и И. В. Сталин в Горках, 1922

Кургинян заметил, что действительно, в 20-е годы в СССР доминировало новаторство, стремившееся расплеваться со всем дореволюционным культурным прошлым. Предлагалось даже «сбросить Пушкина с корабля современности», хотя ни Горький, ни Луначарский этого бы не допустили. Пролеткульт наломал немало дров тогда, но и только к этому его деятельность сводить нельзя категорически, было и много хорошего сделано.

«Но Сталин в 30-е годы запустил совсем другой процесс. Он взял высокоразвитую дворянскую антибуржуазную (это очень важно), а потому просоветскую цивилизацию, цивилизацию дореволюционную, и передал ее народу… Доходило вплоть до того, что на Политбюро обсуждался вопрос, как в массовом количестве произвести советское шампанское, потому что господствующий класс в предыдущую эпоху пил шампанское, но он был малочисленный. А у нас новый господствующий класс, пролетариат, рабочий класс, трудовое население, и оно всё должно пить шампанское, чтобы ощущать себя новым господином, хозяином земли. Об этом говорилось всерьез», — заявил политолог.

Таким образом дворянская антибуржуазная культура была передана народу в СССР, что и обеспечило синтез и взлет, а потом началось декадентство и культурно-цивилизационная усталость. И, как отмечает эксперт, наверняка можно было бы всё это преодолеть, если бы не одно-единственное заявление, с которого всё началось. А именно, что всё сложное слишком дорого стоит, и оно нам не по карману.