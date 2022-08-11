Зимовниковский район, Ростовская область, 11 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Ростовской области более 100 человек ведут борьбу с огнём на территории Зимовниковского участкового лесничества. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 11 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул ближе к полуночи 10 августа неподалёку от хутора Ильичёв Зимовниковского района. К месту происшествия прибыли 128 человек и 40 единиц техники. К 6:00 мск пожар был локализован на площади 117,5 гектара.

Огнеборцы продолжают тушить тлеющие очаги горения.