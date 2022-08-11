Тайбэй, 11 августа, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Глава МИД Тайваня Джоанн Оу заявила, что остров отвергает модель «одна страна, две системы», предложенную Китаем.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Данную модель Пекин предлагает Тайваню с 80-х годов прошлого века. О ней также упоминалось в «Белой книге», где публикуется оборонная стратегия Китая.

«Тайвань решительно отвергает идею «одна страна, две системы». Только народ Тайваня может решать свое будущее», — заявила Оу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала главе МИД Британии Лиз Трасс на причины обострения ситуации вокруг Тайваня.